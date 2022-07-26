炎夏如何消暑降溫，有日本專家認為，若讓手掌心降溫，就能有效調節全身體溫。不過，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，人體在高溫下若已達熱衰竭、中暑等程度，此時應儘速大面積、亦即盡量全身進行降溫最有效，方式包括用攝氏約15度的毛巾擦拭全身降溫，且若患者仍清醒，讓其儘速喝水非常重要。

台灣近來高溫難耐，日近也飽受高溫烤驗，導致用電量大增，東京電力公司日前發布「電力供需緊迫警告」，並一度向其他地區電力公司調用電量。根據NHK的報導，日本神戶女子大學名譽教授平田耕造表示，雖然人類雙手手掌面積只占人體總面積的5%，但手掌上有負責調節體溫的動靜脈吻合（AVA）血管，若讓手掌接觸冰冷物品，可加速降溫。流經手掌和腳底的 AVA 的血液量大約是流經毛細血管的1萬倍，冷卻手掌和腳底可有效冷卻全身體溫。

對此，王宗道表示，雖然AVA血流速度較快，「手掌占人體總面積的比例畢竟太低，若要快速降溫，須進行大面積降溫，尤其若已達中暑程度，只對手掌降溫緩不濟急。王宗道建議，快速降溫除了讓身體處在涼爽處，也可用毛巾浸在攝氏15度的冷水中後進行全身擦拭。

王宗道補充，現無科學研究證實四肢散熱調節較軀幹散熱來得好。至於戶外工作者經常上身打赤膊，會否因無衣物遮擋、更易熱傷害？他表示，若非在烈陽曝曬下工作，男性赤裸上身，有利身體散熱，也可透過肩頸上放置濕毛巾來降溫，「但一定要隨時補充水分。」