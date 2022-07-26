台北市長年底選戰將形成三腳督態勢，民進黨參選人陳時中、國民黨參選人講萬安皆已公布競選團隊蓄勢待發，而台北市副市長黃珊珊仍尚未宣布參選，恐需承擔柯黑的連帶排擠，台北市長柯文哲今接受網路專訪，自稱自己仇恨值約20％，但選舉還很久，目前看起來很難出現棄保，三個候選人都很有實力。

柯文哲26日受資深媒體人黃暐瀚的「鄉民好瀚」專訪，坦言柯粉開始轉柯黑的時間點是2017年世大運後，「他們發現你會批評民進黨，做不好的時候你會批評，就開始不認同你了」，但這群柯黑是否會轉嫁到黃珊珊身上，柯文哲則表示，現在離選舉還太久，還有4個月，現在看起來很難棄保，三個候選都核心都滿硬的。

柯文哲分析，台北市中間選民的比例接近50％，這50％的人自認是選人不選黨，所以黃珊珊不是沒有機會，但是問題是「她要能夠喚起感動人心」，黃珊珊很內斂，放不太開，柯文哲更笑稱「政治就是那種很會表演的，陳時中可能是三個裡面，比較會表演的啦。」

柯文哲更舉出2018韓國瑜選高雄市長的現象，表示韓國瑜是到選前三個月，旗山大雨時，韓國瑜批評政府才開始激起網路聲量，因此現在討論勝選可能性都還太早。

而黃珊珊不用原黨籍親民黨參選；也不加入民眾黨，將以無黨籍參選是否已經定案，柯文哲表示，何必讓老宋（宋楚瑜）不高興，黨內的雜音由他處理，柯文則也自嘲「雖然我們是一人政黨，但是也不是那種絕對的一人政黨，何必硬是要把她拉到民眾黨？」證實黃珊珊將以無黨登記參選。