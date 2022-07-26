「台8女神」李亮瑾2019年與張魁之子張峰奇結為連理，去年3月以39歲高齡產生下一子「阿卡將」，今年3月再添喜訊，宣布40歲懷上第二胎，夫妻倆都非常開心，李亮瑾更稱這是老天爺送的禮物，進入孕後期的她正謹慎養胎中，經常透過社群分享生活，沒想到先前李亮瑾分享跟老公到夜市吃冰，竟遇上失控網友惡意留言攻擊「不是要去拍a片嗎？」，她受辱不禁氣哭，也決定不隱忍，已報案並提告。

今年40歲的李亮瑾驚喜懷上第二胎，目前腹中寶寶已7個月大，預產期在9月底，如今她大幅減少工作量，力求安心養胎，跟老公張峰奇出門走走，成了日常運動及維持孕期好心情的方法，李亮瑾日前分享跟老公去了趟寧夏夜市，「太熱了…跑來夜市吃點涼品…兒子實在不愛坐推車，只能辛苦爸爸一路抱到底了」，隨文附上多張老公視角美照及親子照，一家和樂融融，看起來相當溫馨。

李亮瑾被網友莫名羞辱說她要去拍謎片。(翻攝自李亮瑾臉書)

不料在這樣美好的文章底下，出現不堪入目的留言，有某網友寫下「哇草！美肌是開多大啊，臉都長得不一樣了…不是要去拍A片嗎，快去拍，我等著看妳是什麼顏色的內裝」，讓懷胎7月的李亮瑾感到被羞辱。

面對網友惡意留言，經紀人表示李亮瑾從未因社群情緒性發言而提告，但這回決心報案告到底。(翻攝自李亮瑾臉書)

李亮瑾的經紀人立刻上火線捍衛藝人，跟對方開槓，直呼他的留言「非常的過份而且不值得原諒」，公司會挺身捍衛藝人，表示已經到網路警察那裡報案，「很多事情不是打完文字羞辱完就可以沒事的」，表示對方也有女性家屬，他該將心比心，若是家人受到此等羞辱，想必網友應該也會捨不得、心疼，強調李亮瑾從沒因臉書上任何情緒性發言而提告，但這回「真的太過份了」，因此不會輕縱，而該網友的留言目前已刪除。