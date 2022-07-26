沃爾瑪周一警告，食物和燃料價格升高已影響人們的消費力。對於仰賴民間消費的美國經濟來說，這意味著節節攀升的通膨已帶來不好的預兆。

這家全美最大零售商周一表示，該公司面臨庫存過高的問題，以致於旗艦連鎖店和Sam's Club必須削減價格促銷，影響第二季和本財年的獲利下滑。

受此打擊，沃爾瑪周一盤後股價重挫近10％，並且拖累同業股價，亞馬遜股價跟跌約4％，後者預計本周四公布財報。沃爾瑪第二季財報定於8月16日揭曉。