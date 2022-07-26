行政院長蘇貞昌25、26兩天邀請民進黨新北市議員參選人到官邸舉行選戰策略會議，挨批行政不中立。新北市長侯友宜今天受訪表示，人民期待為政者是保持行政中立的。

民進黨總動員，本周五民進黨新北市長參選人林佳龍也將拜會新北市議會民進黨團，侯友宜被問到何時也會安排時表示，他在這很長一段時間，不分黨派議員都跟他很熟悉，平常都會跟他們討論如何讓新北市政更好，新北議員不分黨派一起努力，讓新北更好。