高雄一棟華廈今傳火警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市前鎮區三多三路一棟華廈今發生火警，現場救出1名婦女，但已經沒有生命跡象，由救護人員緊急往醫院，但最後仍急救無效。

高雄市前鎮區三多三路一棟華廈，26日8時許發生火警，消防局獲報後立即出動28車76人前往搶救，發現4樓有濃煙冒出，消防人員立即佈線搶救，火勢於20分鐘內撲滅。

現場在臥室內找到56歲的劉姓婦人，但已經沒有生命跡象，緊急由救護人員後送往醫院，但最後仍宣告急救無效。初步了解該房是屋主弟弟借給劉姓婦人獨自居住，起火點為客廳電視櫃，起火原因待查。