「2022 ModelAPEC 開幕式」今邀請台北市副市長黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中，兩人首度同台，陳時中致詞談剛畢業時，第一個志向是要讓他的病人會刷牙；黃珊珊則談自己孩子轉系，結語語帶玄機說，也希望各位同學能找到選你所愛，愛你所選。

陳時中致詞時指出，當初邀請他出席這場活動時，他是衛福部部長，結果突然就卸任了。今日是以分享經驗的態度來到這裡。

他說，上任衛福部長時，第一次以衛福部長身份到WHA，雖然那次沒有拿到觀察員邀請函，但特別組了一個十幾位的青年團，因為只有去現場看到台灣在國際裡台灣的處境是什麼，才會真正有感覺，在台灣看報導，不會感覺台灣在國際處境是多麼困難。

他說，台灣很難在國際比力強，但要比氣長，觀念要正確，把握自己基本價值精神，不斷推動想要的事情，終有一天會美夢成真。

他還說，自己常拿蘇聯瓦解跟青年交換意見，波羅的海三小國想獨立，如果沒有掌握機會一直努力、堅持自由的精神，機會來了就過去。

陳時中也以年長身份跟大家分享說，年輕就是動力，不要小看自己。他剛畢業時，第一個志向是要讓他的病人會刷牙。從這志向做起，一步一步也做到衛福部長，秉持的基本想法是要讓大家更健康。要有個崇高理想，從基層做起，必然會有所成就。

黃珊珊致詞說，去年她也有來參加這場會議。今年疫情趨緩，但世界的疫情還在延燒，正在面臨一個不可知的航線，連方向也不清楚。因為世界改變了，疫情改變了人類的生活。

黃珊珊說，她有一個小孩今年20歲，剛剛大學二年級要升大三，她20歲時從台大大氣科學系轉到台大法律系，做了一個非常勇敢的決定；也就是年輕時候要不怕闖蕩，要非常勇敢，去一個可能認為不太可能的地方。她曾參加美國國會青年領袖營，與美國國會議員、美國制度做了非常近距離的接觸。這個國際視野打開會是決定你人生下一步很重要的一關。

她表示，也希望大家對台北市有任何意見，可以告訴大家。也希望各位同學能找到「選你所愛，愛你所選」。