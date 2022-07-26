國道三號北上今（26日）清晨一輛白色自小客車臨停在路旁，國道警方巡邏時上前盤查，拍打車窗無人答應，靠近車窗查看發現車上空無一人，聯絡不到車主，沒想到最後在高架橋下發現駕駛，警方表示，橋下男子已經無呼吸心跳，確定該男為駕駛李姓男子，目前正在全力調查中。

國道七隊表示，今天清晨6點55分左右，在國道三號北上195公里處發現一輛白色自小客車，隨即上前盤查，不料最後在橋下的堤防道路上發現駕駛，派員到橋下查看，發現駕駛已經沒有呼吸心跳，目前全案由和美警分局中寮派出所調查。

初步了解死者為37歲的李姓駕駛，在距離高架橋下20公尺的堤防道上被發現， 已經沒有呼吸心跳，警方表示，目前還沒有辦法確認其是否從橋上墜落或其他可能，正在積極查閱相關監視器中。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980