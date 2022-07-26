為宣傳10月在嘉義縣舉行的全民運動會，2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」活動首創划龍舟渡黑水溝，今天上午6時從布袋港出發，77人團隊預計花8小時划抵澎湖。

嘉義縣體育會水中運動委員會曾多次舉辦騎乘水上摩托車往返布袋與澎湖，橫渡黑水溝經驗豐富，今天與民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會合作，首次舉辦划龍舟到澎湖活動，宣傳10月將在嘉義縣舉辦全民運動會。

嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘接受媒體聯訪說表示，今天活動共有77人參與，他們來自台灣各地，很多是划龍舟好手，由民雄國中輕艇龍舟隊教練尤為立、蘭嶼黑潮勇士張世凱等人擔任教練指導。

丁聰銘說，從布袋第3漁港到澎湖龍門港單程約56公里，上午6時出發，預計今天下午2時抵達，沿途有多艘救生艇、水上摩托車戒護，確保人員安全。

尤為立告訴中央社記者，為完成這次挑戰，划槳手分成3隊輪替，有民雄國中輕艇隊及畢業生組成的隊伍、蘭嶼黑潮勇士隊及社會人士隊，其中年紀最輕的划槳手是民雄國中14歲學生賀柏盛。

丁聰銘說，划龍舟渡海前往澎湖活動從去年開始籌辦，原訂今年5月出發，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延到今天。（編輯：郭諭儒）1110726