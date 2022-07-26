中天《健康我＋1》YT頻道推出全新節目《詩瑋愛健康》，深度解析健康密碼，粉碎網路傳言，主持人方詩瑋在廣播界有10多年專業經歷，於7月正式加入中天數位媒體，她說：「網路節目能擁有更多的自由度，與觀眾能有更多互動。」方詩瑋期許透過節目，教大家如何維持健康生活。

《詩瑋愛健康》邀請醫學中心名醫群到節目中為大家解惑，鑒於網路傳言百百種，正確觀念的建立其實很重要，像是男性會擔心小時候太早割包皮，長大後會導致性功能障礙或早洩等問題，方詩瑋也邀請男性醫學會醫師專業講解，粉碎網路錯誤傳言， 「不要相信網路上的偏方，沒有以形補形這種東西，有任何的問題，都來問我們，上至疫情，下至兩性，葷辣不忌！」轉戰中天數位媒體，她認為「自由度」是中天最大的特色之一，在擁有百萬訂閱戶的中天YT頻道開節目，更可發揮良性影響力。

方詩瑋長期以來都十分關注健康議題，她在高中時期更有一段難得的體驗就是參與「骨髓血庫建檔」，距離她第一次捐血的10年，竟接到符合骨髓捐贈資格的通知，「當下還以為是詐騙集團，啪的一聲就把電話掛了！」後來經過確認，她便決定到醫院把自己的骨髓奉獻給需要的人，這也成為她人生中別具意義的一件事。過去長期主持健康類型廣播節目，方詩瑋認為健康就是一切的根源，而擁有豐富醫療人脈的她，很樂於提供健康資訊給需要的人，「擁有這些資源不是為了個人使用或是炫耀，希望造福更多人，自己也像是中間的一個橋樑。」

疫情時期，大眾對於健康及養生議題更加重視，中天《健康我＋1》YT頻道推出《詩瑋愛健康》，分享更多醫療養生資訊，包括長新冠、中醫、食療等，與大家一起健康過生活，更多內容請上《健康我＋1》YT頻道：https：／／www.youtube.com／channel／UCSmOV--kVkQoPYypj3Jgb7Q／featured