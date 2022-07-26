大陸期盼已久的首個國產抗新冠口服藥——阿茲夫定片獲批上市!大陸國家藥監局官網25日發佈消息，根據 《藥品管理法》規定，按照藥品特別審批程式，進行應急審評審批，附條件批准河南真實生物科技公司的阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。

在同一天的大陸全國藥品監督管理工作電視電話會議上，大陸國家藥監局方面也明確提出將「加快新冠病毒治療藥物研發上市速度」。據西南證券研報，目前除阿茲夫定獲批外，大陸國產新冠口服藥處於研發後期的藥物還包括君實生物的VV116與開拓藥業的普克魯胺等。

而復星醫藥也在阿茲夫定片獲得官宣後旋即公告，控股子公司復星醫藥產業與真實生物簽訂《戰略合作協定》，雙方就推進聯合開發，並由復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫定等事宜達成戰略合作。

根據介紹，阿茲夫定原本是用於治療愛滋病的雙靶點抑制劑。今年7月15日真實生物官宣，阿茲夫定片治療新型冠狀病毒肺炎適應症註冊Ⅲ期臨床試驗結果達到預期，已正式向國家藥品監督管理局提交上市申請。

透過公開資料顯示，阿茲夫定先前作為愛滋病藥物的售價是25.86元人民幣／mg（片）。而據《北京商報》引述大陸病毒學專家常榮山預測，阿茲夫定作為新冠口服藥的定價應該不會相差太多，但能拿下多少市場仍待時間檢驗。