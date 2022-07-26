疫情指揮中心為鼓勵民眾施打新冠肺炎疫苗，提供尚未打滿4劑疫苗的65歲以上民眾或55歲以上原住民500元獎勵，先前政策延長至7月31日，但指揮中心發言人莊人祥昨天宣布，獎勵政策不會再延長，因此打疫苗領500元措施只剩下6天截止。

目前指揮中心開放7類人可打第四劑疫苗，為50歲以上；長照機構住民；18歲以上因工作需要出國的民眾；18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者；醫事人員；機場港埠、居家建議相關人員及航空機組員或船員；機構與社福照護系統相關工作人員。第4劑接種時間必須與第3劑間隔5個月以上，可接種品牌為莫德納半劑量、Novavax、高端或成人BNT，以下是《中時新聞網》整理的疫苗第4劑相關問題，包括該不該打第4劑、怎麼選廠牌等，供民眾參考。

●打疫苗領500元獎勵實施時間

指揮中心提供65歲以上民眾，施打任何劑次疫苗都有500元衛教品和2劑快篩，確定實施到7月31日為止，不會再延長，原因是第一劑疫苗覆蓋率達9成，快篩存量充足。

●哪些人可接種第四劑疫苗

第四劑開放對象為50歲以上；長照機構住民；18歲以上因工作需要出國的民眾；18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者；醫事人員；機場港埠、居家建議相關人員及航空機組員或船員；機構與社福照護系統相關工作人員。

第四劑接種資格。(指揮中心提供)

●第四劑疫苗去那裡打

民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。

●第四劑疫苗廠牌

不管之前打什麼疫苗廠牌，第四劑可選擇莫德納（半劑量）、BNT（全劑量）mRNA疫苗，或高端、次單位蛋白疫苗，如果有過敏或其他的問題，經醫師評估也可以選AZ。

●第四劑與第三劑要間隔多久

第三劑與第四劑之間必須間隔5個月以上。

●誰先不要去打第四劑

近期身體有不適或慢性病況不穩定的人，建議等到身體狀況較穩定再接種。

●該不該打第四劑

前台大感染科醫師林氏璧表示，本身有新冠肺炎重症風險因子，像糖尿病等慢性病；或工作上接觸風險很大的人，這2類人可去打第四劑。不過，如果先前打過三劑的副作用很大或是在這波已經確診過的人，可以先不打。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉建議，高危險族群及今年冬天前都還沒染疫過的人，最好在冬天之前去接種第四劑疫苗，加強自身的保護力。

●第四劑疫苗廠牌怎麼選

醫師沈政男表示，第四劑要打就打保護力最強的，原則上以mRNA疫苗為主，包括莫德納、BNT，否則就等於白打，因為第四劑主要是要提升對輕症保護力，而不是重症，打過三劑疫苗對重症預防已綽綽有餘。

●第四劑疫苗副作用

國外研究數據顯示，打第四劑疫苗的副作用跟第三劑差不多。而打第三劑的時候可能出現發燒、局部腫痛、疲倦或關節痛等，其中打mRNA疫苗（莫德納或BNT）與腺病毒疫苗（AZ）副作用發生率會比蛋白質次單元疫苗（高端或Novavax）高。