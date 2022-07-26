斯里蘭卡駐北京大使柯霍納（Palitha Kohona）25日表示，斯里蘭卡已要求中國在貿易、投資和旅遊業方面提供援助，以幫助該國的可持續經濟發展。目前斯里蘭卡與中國正針對一項40億美元的緊急援助方案進行談判。

柯霍納強調，北京是斯里蘭卡經濟復甦的關鍵，這反映出中國與日本同為斯里蘭卡最大的兩個外國債權人地位。而中國持有斯里蘭卡約10％的外債。

柯霍納表示，可倫坡希望北京要求中國企業購買更多的斯里蘭卡紅茶、藍寶石、香料和服裝，並且讓中國的進口規則更加透明與更容易遵循。

此外，斯里蘭卡希望看到更多的中國遊客。當地在2019年發生自殺攻擊和新冠疫情爆發後，中國遊客人數從2018年的26.5萬人下降到幾乎為零。

柯霍納表示，斯里蘭卡新任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）計畫訪問中國，就貿易、投資和旅遊等方面的合作進行洽談。他預計新政府對中國的政策不會發生根本性變化。