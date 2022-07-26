人類的情感非常豐富，開心時會開懷大笑，難過時會淚流滿面，雖然大部分的人都有這些情緒，但每個人的情感構造還是不太一樣，有些人天生比較理性，而有些人天生比較感性，遇到了情緒的波動與轉折，眼淚就像打開水龍頭一樣，怎麼也止不住，根本就是愛哭鬼附身！今天小編就要來盤點12星座中誰的「哭點最低」，下面就讓我們來一一揭曉吧！

#TOP3 雙魚座

雙魚座天生情感豐富、淚腺發達，喜歡童話世界裡的浪漫，而且還很多愁善感，時常因為一些小事就會嚎啕大哭，講白點就是個性很情緒化、玻璃心，不管大事小事，只要能牽動他的情緒，雙魚都能立馬變身水龍頭，當場表演三秒落淚的技能，因此雙魚才給人愛哭鬼的刻板印象，如果身邊有雙魚座的朋友，那千萬不要惹哭他們，免得一發不可收拾。

#TOP2 巨蟹座

巨蟹座哭點大多是因為親情。(圖/觸mii)

巨蟹座是12星座裡「愛家」出名的星座，他們善良隨和，待人真誠不假，常常會被生活中的事情感動，而留下眼淚，雖然巨蟹被歸類在愛哭的星座中，但他們眼淚的弱點其實是親情，只要講到和家庭、家人有關的事情，他們就很容易潰堤，因為家人是他們內心深處最柔軟的那塊；除了親情外，巨蟹遇到一些事情的時候，也比較容易情緒化，而且他們喜歡在受傷、悲傷時自己躲起來偷哭，就怕自己愛哭的那面被大家發現。

#TOP1 獅子座

獅子座有著感性的一面。(圖/觸mii)

第一名大家應該都很意外吧！獅子一向給人威風凜凜的形象，但強大的自尊心背後，內心其實是很柔軟的，只有真正了解獅子的人才會看到他們的這一面。獅子的哭點特別低，他們會因為因為一部感人的電影、一段際遇、一本書而哭得淚流不止，但他們也特別容易被逗笑，笑點非常低，是一個很感性的星座，如果你能看到獅子感性的一面，那你絕對是他們的好朋友。