大龍蝦數位公司為籌措資金，在2015年由總經理蔡曜丞「出名」以購買藝人徐乃麟房屋的方式，辦理二胎借款1500萬元，但事後蔡男卻向檢方提告指控徐未經他同意偽造文書辦理借款，最高法院認定蔡恣意誣告徐乃麟使其疲於應訴，依誣告罪將蔡男判刑5月定讞。

蔡曜丞（原名蔡志龍）是大龍蝦數位的總經理，徐乃麟與該公司負責人陳永清是多年好友，陳永清為籌措大龍蝦公司資金，惟因信用不佳無法辦理購屋貸款，即約定由蔡曜丞出名向徐乃麟購買徐的房地，欲以徐的不動產向民間放款業者辦理二胎借款。

2015年4月29日雙方簽訂買賣契約，由陳永清支付簽約金200萬元給徐乃麟，並支付相關稅款，另以該不動產為擔保向銀行辦理5500萬元貸款，所有權移轉登記完畢後，陳及蔡同意不動產設定抵押向徐之友人辦理二胎借款1500萬元。

之後徐乃麟將1500萬元交給陳永清，但蔡曜丞卻在2016年向士林地檢署提告，指控徐乃麟對其誆稱為公眾人物，有人脈可代為辦理民間貸款，致其誤信而交付不動產所有權狀及印鑑，徐擅自以不動產借款1500萬元，徐乃麟獲不起訴處分確定後，對蔡提告。

台灣高等法院考認為蔡男在偵、審程序中矢口否認犯行，毫無悔意，所為應予非難，惟念及他虛構事實申告，終未獲檢察官採納，亦未造成錯誤裁判之結果，犯罪所生危害並未擴大，依誣告罪判處有期徒刑5月，上訴後，最高法院駁回確定。