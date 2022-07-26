聯發科周一宣布將與英特爾合作晶圓代工，將採用Intel 16成熟製程，由於聯發科是台積電第五大客戶，因此改與英特爾聯手也引起市場震撼，外界關注對台積電的影響，有分析師認為影響不大，台積電的主戰場還是在先進製程，雙方仍保持合作關係。

聯發科投片給英特爾引發市場震撼，聯發科預計採用英特爾的Intel 16製程生產，該製程為22奈米FFL的改良版本，聯發科與英特爾合作的晶片將用來為智慧終端產品製造多種晶片。

對此，聯發科與台積電皆強調，雙方合作關係不變，聯發科表示，公司向來採取多元供應商策略，與英特爾的合作將有助於提升成熟製程的產能供給，而在高階製程上則持續與台積電維持緊密夥伴關係，沒有改變。

ETtoday報導，知名半導體分析師柴煥欣認為對台積電不會產生太大影響，台積電的主戰場是在先進製程上，並非英特爾與聯發科合作的成熟製程，且聯發科成熟製程的產品屬於少量多樣的型態，而台積電傾向大量、毛利高的產品，本來就不是很愛做。

此事也吸引PTT網友討論，紛紛留言，「看新聞標題真的嚇到了，看內容後被台積電的實力嚇到，先進製程還是離不開GG」、「嚇一跳，還以為整碗端走，關鍵還是先進製程啊」、「看標題嚇傻了，看內容，台積電先進製程還是比較強」、「二線應該會比較慘吧，台積電感覺沒差。」

台積電今（26日）股價開低走低，盤中一度下跌7.5元觸及492元，跌幅超過1.3%，聯發科盤中一度下跌13元（或1.8%）至675元，英特爾周一收跌0.04美元（或0.10%）至39.16美元。