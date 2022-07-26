因食品和燃油價格飆漲促使消費者縮減非必需品採購，美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）周一下修獲利預測，周一盤後股價應聲重挫10%。

在沃爾瑪發出獲利預警後，包括Target、電商巨頭亞馬遜等同業股價亦隨之下挫。Strategic Resource Group常務董事Burt Flickinger表示，這對零售業而言，無疑是「火車事故」般的大災難。

Target、百思買（Best Buy）盤後跌逾5%，亞馬遜跌近4%，Macy's、Dollar General和Dollar Tree均跌逾4%，Costco跌3.05%，家得寶（Home Depot）盤後跌近2%。美國主要零售股市值合計蒸發逾1000億美元。

今年以來標普500零售股指數下跌24%，周一盤後的跌勢使該族群的表現更加疲弱。

沃爾瑪將全年獲利預測從先前預估的下滑1%大砍至銳減11%～13%。該零售業巨頭並宣布將推出比5月更積極的降價活動，以去化春季以來的存貨。

沃爾瑪表示，排除剝離的資產，全年每股盈餘估將下滑10%～12%。

GlobalData零售業部門常務董事Neil Saunders表示，這些獲利警告引發對沃爾瑪的擔憂，亦凸顯出所有零售商所面臨的壓力。

在汽油和食品價格飆漲之際，美國一般消費者開始縮衣節食，對服飾、家居用品、電器和廚具等商品的興趣大減，根據美國普查局的數據，截至4月底，一般商店的庫存水位已至少創下2000年以來新高。

供應鏈之亂和誤判需求使問題更大。今年5月沃爾瑪表示，截至第一季底公司坐擁的庫存超過600億美元，並表示服飾等商品將開始「大降價」。周一沃爾瑪坦言，公司必須進行更多的降價來降低庫存。

Edward Jones分析師Brian Yarbrough表示，沃爾瑪非常容易受到收入較低的客層影響，這個客層是通膨走高最大的受害者。

在5月底和6月，規模比沃爾瑪小的競爭對手Target在幾周內兩度下修獲利預測，並坦言庫存高達150億美元，公司將採取降價和取消訂單等必要行動。

沃爾瑪執行長Doug McMillon周一在聲明中表示，食品和燃油通膨持續升高，正在影響客戶的消費方式，現在我們預期下半年一般商品將面臨更大壓力。

沃爾瑪將第二季經調整後每股盈餘預測從先前預估的介於持平至小增，下修至減少約8%～9%。但因調漲食品價格，沃爾瑪將第二季美國同店營收（排除燃油）增長預測從4%～5%上修至6%。