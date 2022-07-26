民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲爭議，總統蔡英文曾在林的臉書留言「智堅辛苦了」，引發熱議。一份最新民調顯示，有73.1%的民眾認為，「民主國家若有副教授升等資料，如國家最高等級機密，至少保密30年」並不正常；《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蔡被林害到要倒大楣了。大批網友則直言，執政黨上下連論文都被質疑，令人相當驚嚇。

吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中認為，本來林智堅論文門跟蔡英文沒關係，她卻聲援林還喊加油，這就像是林挖了個「糞坑」，蔡介入做什麼？根據《美麗島電子報》所做民調，「民主國家若有副教授升等資料，如國家最高等級機密，至少保密30年」，竟有73.1%的民眾認為不正常，僅14.8%的民眾認為正常。

吳子嘉預測，下一次總統大選不管誰當選，一旦解密副教授升等資料讓教育部進行審查，如有發現偽造文書蔡英文就慘了。吳認為，蔡本來沒事卻因去管林的閒事反害到自己；有73.1%的民眾認為蔡不對，站在民意的對面，蔡恐要倒大楣了。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》留言：「堂堂執政黨總統、市長竟然論文都有爭議，真是驚呆全世界」、「假如沒有不能說的祕密，為什麼要封存30年？我們期待解密蔡EE的升等資料」、「是林智堅被蔡英文害到吧！以前大家也不會對論文那麼敏感」、「這根本就是民主國家的笑話」、「倒楣？行得正又何須擔憂外界質疑？」