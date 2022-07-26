加密貨幣挖礦潮退、顯示卡市場需求停滯，顯卡廠及通路商庫存水位堆高，為去化手上存貨，不僅是通路商自7月起加速調降顯卡零售價格，兩大GPU晶片廠NVIDIA（輝達）及AMD（超微）甚至帶頭下殺MSRP（官方建議售價），並遞延次世代顯卡新品發表時程。在顯卡市況陷入殺價競爭下，顯卡廠撼訊科技（6150）總經理陳劍威直言，下半年產業景氣很差，至少在第四季前都還不見曙光。

顯卡通路零售價自今年初以來持續收斂溢價幅度，尤進入第二季後，受到俄烏戰爭擴大影響歐洲需求急降，加上全球通膨高升，美、中又各有升息及疫情封控拖累需求，就連泛亞、紐澳市場需求也停滯，陳劍威直指消費電子產業景氣真的很差。

為了刺激買氣，業者又急著把堆高的庫存往通路塞，使得顯卡零售價出現低於MSRP的跌價，但同時客戶也抱持「可能會再更低」的心態觀望，反致買氣縮手，讓殺價戰陷入惡性循環。

在NVIDIA及AMD都帶頭先降價下，陳劍威表示，各家合作品牌廠要維持毛利率及獲利有相當壓力，雖然整體顯卡ASP（平均單價）現已拉升至約400美元以上，但今年將較去年高峰走滑，不過仍有優於2020年之前的水準。

展望後市營運動能，陳劍威認為，過去兩年受惠礦潮、板卡市場需求大旺，業者們都有賺到錢，雖然挖礦潮可能得等礦機再盤整一段時間，但整體顯卡市場仍有原本電競、升級需求支撐。

至於撼訊亦受惠前兩年優於預期的獲利挹注，並趁利息低檔時發行了CB，改善公司的財務結構，皆為其在今年市況走衰之際撐盤，預期下半年能力拚打平、持盈保泰，就算是交出不錯的成績了。

撼訊也因財務結構的健康化，可望跳出下半年的殺價血戰，「有確定的訂單才會出貨」，加上手中存貨皆為成品，沒有需待套料生產的半成品，可避免成本因通膨而被墊高、但成品售價下跌的雙面夾擊困境。

趁著手上資金尚可運籌帷幄，撼訊持續投入在AI、區塊鏈、FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）等相關應用及新創領域，同時擴展客製化GPU相關產品線的高毛利業務，並透過與如台科大、台師大、台東大學等學校的產學合作專案，培養人才、開發軟體及增加產品附加價值等新應用機會，為營運建置第二動能。