新竹棒球場斥資12億元整修，開幕後卻連連出狀況，甚至讓職棒球員受傷，引起撻伐，前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅昨深夜再度道歉。民眾黨桃園市長參選人賴香伶怒轟，林智堅收割政績，問題別人承擔，「有功全攬，出事全推，球場出包，味全扛」，堪稱政治人物最壞示範。

賴香伶表示，林智堅嘴巴上說要負責，但實際上還是在用梗圖甩鍋，強調「味全龍球團勘察球場3次」，言下之意就是在說，球場味全都有來看過，沒說不OK，因此出包了要怪味全，苦主味全龍再次被林智堅捅刀。

賴香伶指出，對照昨天下午林智堅受訪時稱，「希望新竹市政府能夠盡早的面對發生的問題並解決問題」，由此可見，林智堅一而再、再而三的逃避責任，明明自己任內捅出的婁子，烙跑參選後，還宛如局外人般指指點點，要別人來收爛尾。

賴香伶說，球場開幕賽前，林智堅把自己塑造成新竹球場重啟的最大功臣，出包後，林智堅再華麗轉身，責任都與自己無關。尤其新竹市政府坦承未完成驗收，就進行職棒比賽，等於是讓職棒球員在高風險環境下工作，也讓球場工作人員、球迷身處高風險環境下，把責任推給別人，丟包給味全龍隊，難道這樣就是「智堅式的負責」，標準的「政績我來收割、問題別人承擔」，堪稱政治人物的最壞示範。

賴香伶強調，事到如今，林智堅還在自我包裝，例如強調新竹市8年來的公共建設，他自己都是高度參與。如果真是這樣，球場怎麼會是現在這樣？難道你到施工現場只是為了作秀？江山易改，本性難移，大家等著看，林智堅自吹自擂的案例只會更多。如此好大喜功，卻缺乏扛責任勇氣的市長，新竹市民給8年已是寬待，這樣的市長，桃園市民不需要。