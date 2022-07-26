桃園市議員參選人游智彬（右二）、律師陳麗玲（中）26日到桃園地檢署告發桃園市長參選人林智堅涉嫌瀆職

新竹棒球場斥資12億整修，卻因狀況太糟挨批，桃園市議員參選人游智彬、律師陳麗玲26日到桃園地檢署告發桃園市長參選人林智堅涉嫌瀆職，痛批棒球場未經過驗收就比賽，是為了選舉、宣揚政績，更有後續責任無法釐清的問題。

新竹棒球場斥資12億整修，卻被發現問題重重，包含內野不規則彈跳，外野小石頭過多，導致多名球員受傷。游智彬團隊26日高舉標語「建商都吃飽，球員跌倒」、「新竹經驗，桃園驚嚇」到桃檢提告。

陳麗玲表示，新竹棒球場這麼多的缺失，尚未改善前就啟用，代表圖利廠商。她解釋，球場驗收前就使用，對於損壞部分，廠商可以推稱是球迷破壞，根本無法釐清責任。陳也說，一般狀況下，場館不會驗收前就使用。例如有些道路已經鋪好，卻有拒馬擋著，就是因為還沒通過驗收，公務員、廠商都怕有責任，因此不開放民眾使用。

游智彬指出，球員在新竹球場還沒驗收的情況下，就讓球員上場比賽，結果導致球員受傷。「這不叫驚嚇，什麼叫的驚嚇？」他說，林智堅除了觸犯瀆職外，也告發林智堅違反公務員服務法的第1、6條，公務員應「恪守誓言，忠心努力」及「不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」而新竹球場尚未驗收，為了選舉，為了宣揚政績，就讓球員上場，是中華民國的體育之恥、球場之恥。

游智彬又說，新竹市的人口45萬、預算200多億，不到桃園市的零頭，很難相信林智堅的新竹經驗可以帶領桃園。游也提到，沒有驗收的情況下，球員受傷可以申請國賠，呼籲檢調機構一定要重重的辦，否則以後工程都不用驗收就啟用，會帶來更大的惡果。