王姓兄弟長期不睦，今年4月18日弟弟趁哥哥躺在沙發看電視時，竟拿啞鈴砸破哥哥的頭，還拿刀直插頸部，最後再刻意拔刀讓哥哥噴血慘死，犯案後冷血伴屍7天，才逃離住處通知友人報案。身揹2條通緝的他，原本就是警方緝拿對象，今年4月28日在旗津被捕後，王男坦承殺害哥哥，警訊後依殺人罪嫌送辦，檢方偵結後依殺人等罪將他起訴。

高巿警前鎮分局指出，王姓兄弟兩人和父親住在前鎮區南衙路，感情長期不睦。今年初長期臥病在床的父親過世後，王男認為是哥哥照顧不周，加深兩人嫌隙，也更常起衝突。

4月18日下午，王男下樓看見哥哥躺在沙發上看電視，兩人又大吵。盛怒下的王男氣急敗壞地回到2樓房間，一手抓起藍波刀插在腰間、一手拿著6公斤重啞鈴下樓興師問罪。

王男看哥哥一副悠哉樣很不順眼，舉起啞鈴就朝哥哥的頭部砸去，哥哥因來不及閃躲被砸中前額，當場開放性骨折、血流滿面。儘管王男的哥哥痛到翻滾在地，還頻頻向弟弟表示頭好暈，不斷求饒。但王男殺紅眼，見哥哥掙扎，就從腰間抽刀，直接插進哥哥左頸刺破頸動脈後，還故意把刀抽出，讓哥哥噴血慘死。

王男虐殺哥哥後，還拿棉被蓋住遺體，當沒發生事一樣過生活。7天後，遺體不耐酷暑腐敗發臭，家裡都是屍臭味，他擔心東窗事發便逃離住處，還傳簡訊通知李姓友人報警。

王男逃亡3天後，因另涉殺人未遂及公共危險兩案遭到通緝，警方28日鎖定他出沒在旗津風車公園一帶，立即出動圍捕，雙方一度爆發拉扯，王男不敵優勢警力被壓制在地，帶回派出所後才坦承手刃哥哥。警訊後依殺人罪嫌送辦。檢方偵結後依殺人等罪將他起訴。