台北市長年底選戰將形成三腳督態勢，台北市長柯文哲今上節目專訪分析，國民黨參選人蔣萬安以及台北市副市長黃珊珊皆太溫和內斂，民進黨參選人陳時中講幹話比較厲害，也比較會表演，不過目前藍綠白都大約有20％的基本票倉，勝負還很難斷定。

柯文哲26日受資深媒體人黃暐瀚的「鄉民好瀚」專訪，坦言政治就是那種很會表演的，陳時中可能是三個裡面，比較會表演的。並表示黃珊珊個性內斂放不開，蔣萬安更糟糕，太溫和了。最後表示陳時中就是講幹話是比較厲害，比較會表演，但相對仇恨值也比較高。

柯文哲分析，鐵柯粉約落在15％到20％；民進黨的鐵綠是20％；國民黨也約20％，而中間選民則佔近半數，因此勝負上難定。不過柯文哲也批民進黨把國營事業，揮灑自如，所以子彈源源不絕，更舉例陳時中一宣布參選，後援會在一個月成立，然後12個行政區大宮廟就是一天連續拜訪，氣勢相當驚人。

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