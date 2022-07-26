佛教淨宗導師、台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師今天凌晨2點圓寂，享耆壽96歲，極樂寺也通知海內外的信眾線上助念。極樂寺志工說，從今天起信徒將為老和尚助念七七49天，直到9月12日後，再由寺方擇期火化。

大批信徒及志工得知淨空法師圓寂，紛紛趕往極樂寺為老法師助念。助念現場也開放網路直播，上午10點不到，就有超過1萬名海內外信眾上網觀看助念。

據了解，年事已高的淨空老法師，去年也曾傳出透過弟子預言即將要「走了」，並表示，「你們要是想我，念佛就可以。」寺方則指出，淨空法師因年紀大，早已交棒寺務多年。

淨空法師長年在電視弘法，信眾滿天下。他首倡「佛教」乃「佛陀教育」正名之說，亦即「佛教是釋迦牟尼佛對一切眾生至善圓滿的教育」，經常以深入淺出的方式，開示佛陀教育的真實義，還曾受邀於聯合國教科文組織協助推動宗教團結與世界和平，2005年更獲澳大利亞最高榮譽騎士勳章。

據華藏淨宗弘化網記載，淨空法師法名覺淨，字淨空，俗名徐業鴻，1927年生於大陸安徽省廬江縣金牛鎮。他生平愛好博覽群書，對基督教、伊斯蘭教、猶太教等宗教教義均有涉獵。

淨空法師於1949年旅居台灣後，1952年起先後追隨一代大哲方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖及儒佛大家李炳南老居士，學習哲學、佛法與傳統文化13年。1959年於台北圓山臨濟寺剃度，隔日開始於十普寺三藏學院講經，隨後就在全台各地弘揚經教。