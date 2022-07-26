據大陸財新網報導，前紫光集團董事長趙偉國被有關部門帶走調查，從多名知情人士處獲悉，趙偉國7月上旬已被有關部門從北京家中帶走，目前仍處於與外界失聯的狀態。而從各個消息來源也指稱，趙偉國身涉調查或與其個人所控公司和前紫光集團旗下公司之間的利益輸送有關，例如設備採購、裝修工程等未經公開招投標等問題。

但其實就在稍早，紫光系才剛剛結束了趙偉國時代。紫光集團及下屬公司7月11日發佈公告指出，已於當日完成工商變更登記手續，原股東清華控股與北京健坤投資集團全部退出，公司100％股權已登記至北京智廣芯控股名下，由李濱接替趙偉國擔任紫光集團董事長兼總經理，讓執掌紫光12年的趙偉國時代宣告結束。

透過百度等資料顯示，趙偉國1980年代畢業於清華大學電子工程系，早年曾在清華同方任職，後成立健坤投資，涉足天然氣、地產、礦業等行業。2009年，紫光集團經營困難，趙偉國在獲得清華大學認可和支持下得以執掌紫光集團經營大權。

而業內也將趙偉國稱為「晶片狂人」。在他主導下，紫光集團以紫光股份（新華三）、紫光國微、紫光展銳及長江存儲等核心企業為核心，在雲端、晶片、存儲等高科技領域持續發力，甚至曾經發下豪語喊話要收購台積電。