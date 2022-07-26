「2022 ModelAPEC 開幕式」今邀請台北市副市長黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中，兩人首度同台，被問到「有煙硝味？」黃珊珊說，「你有看到嗎？」陳時中則說，「沒有煙硝味啦」。

陳時中被問到，選戰策略是否有「打柯制黃？」他第一時間沒聽清楚，還驚了一下說「蛤？」經過解釋後才表示，「喔，沒有沒有，沒有這樣的策略」。

黃珊珊率先離開，被問到跟陳時中首度同台有煙硝味嗎？黃珊珊說，「你有看到嗎？」媒體追問，有跟同場的李登輝女兒李安妮聊什麼嗎？黃珊珊沒有回應。

陳時中離開時受訪，被問到國民黨台北市長參選人蔣萬安今天沒有來；他說，蔣委員當然有其他的行程。

至於被問到，目前聲量是蔣萬安三倍，有沒有什麼撇步？他說，「我不知道吶，這是競總安排的」。

由於致詞時，忘了提到在台下的黃珊珊；陳時中說，將來演講的技巧還要再改進。

網友統計，蔣萬安的後援會10個榮譽總會長，年紀加起來675歲？陳時中說，「年輕的找老的，所以像我老的就找年輕的」。

被問到「厭世動物園（網路圖文作家）」要操盤空戰？陳時中說，「還沒有跟我報告」。

被問到新書內容提到防疫貢獻，卻很少提到「防疫五月天」成員，羅一鈞一次，其他人則未出現，現任疫情指揮官王必勝卻出現多次，還有獨立篇幅；陳時中說，「出下一本書我就儘量提他」。

對於接下來論述定調是不是「尊嚴」？他說，他人生觀裡，做事情就是以盡責的角度做出發，在從事事情的時候，就是要互相尊重，建立大家的尊嚴，第三個就是合作。有了尊嚴、互相尊重，才有合作的基礎，事情才會做好。

被問到居家照顧補助不足的問題？他說，在台北市居家照護，大家應該都是有一個共識，並沒有強制要求大家哪個時間點一定要開始，中央公布相關規則後，新北市就開始了，然後台北市大概多一個禮拜，中央是希望那段時間大家準備。

他說，因為這時候是能夠快就儘量快，這並不是在辦比賽，而是在防疫。