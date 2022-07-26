南韓人氣團體2PM成員燦盛，擁有俊俏臉蛋與高䠷的身材，加上迷人的嗓音受到大批粉絲的喜愛，近期他也積極地朝向戲劇圈發展，並在《金秘書為何那樣》、《觸及真心》、《現正分手中》等劇中演出，人氣持續攀升。而2021年無預警宣布與大8歲女友結婚的他，近日被媒體爆出已升格當爸，令粉絲們又驚又喜。

現年32歲的燦盛，在2021年底時曾透過個人IG親自分享結婚喜訊，同時透露妻子已懷有身孕，受到大批粉絲的祝福。如今結婚7個月的他，近日被韓國媒體爆出，40歲的妻子已在近日順利產下女兒，立即在網路上掀起熱議。隨後燦盛的經紀公司也出面證實喜訊，透露他的老婆因屬於高齡產婦，因此懷孕的過程燦盛相當擔心老婆的身體是否能負荷，所幸一切順利母女均安，目前他也正陪在妻女身邊細心照顧，絲毫藏不住當爸爸的喜悅。

事實上，燦盛與妻子交往長達5年，這段「姊弟戀」也終於在2021年修成正果，也預計在2022年初完成婚禮，但礙於新冠疫情爆發，兩夫妻只好先暫緩婚宴，沒想到此時準備的過程中就迎來新生命，讓夫妻倆相當激動與感恩，如今兩人升格為父母，也令所有人替他們開心。據了解，燦盛的妻子是圈外人，性格相當溫柔、心思縝密，經常提供燦盛不同建議，而燦盛過去發表結婚聲明也曾透露，老婆是他無話不談的朋友，也是長時間讓他感到心靈安定的對象，因此決定攜手共度未來。