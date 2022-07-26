新北市長期推動里環境認證，結合各區公所、里辦公處的力量改善環境，已邁入豐收的第10年。今年(111)年共評選出641個績優里，其中獲五星級認證里數相較於第1年成長了9倍，達到543里，而四星級認證共60個里、三星級認證共33里以及入選級認證共5里。

淡水巫區長與獲獎里長們共同合影。新北市政府提供

新北市政府上午特別舉辦「111年里環境認證頒獎典禮」，由市長侯友宜親自頒獎表揚，給予長期為環境維護工作付出的里長最大肯定，感謝他們讓新北市越來越好。

侯友宜表示，環保需要身體力行，里認證制度只是一個額外、附加的鼓勵和肯定，最重要的精神在於「里內力量的凝聚」，由里長帶領志工發掘創造在地里的特色。舉例來說，過去環境美化只是種樹、擺盆栽，但經過里認證10年觀摩進化出多樣的方式，包括經營市民農園推廣共餐食材產地直送；成立盆栽醫院回收舊盆栽照顧，再免費提供里民索取。也因參加里認證的機緣，里民們養成互助合作維持巷弄環境乾淨的習慣，或意外成功打造專屬的環保特點，更無形中凝聚里內向心力，讓推動環保工作更有共識、更有拚勁。

環保局表示，109及110年受新冠肺炎疫情影響停辦里認證，今年再度推出仍有超過6成的里參與，且參與里數與第1年的393里相比，10年間成長了6成多；而5星級認證通過里數也從第1年的60里躍升到今年的543里，增加了9倍。顯見里認證制度深受里長及里民認同，未因防疫而停下守護環境的腳步。

環保局表示，今年里環境認證共有7項評比指標，包含「巷弄乾淨」、「公廁清新」、「環境美化」、「循環資源」、「環保推廣」、「低碳永續」及「病媒防治」，各里可依據自身特色或環保工作推動重點，選擇適合的指標參加，經評鑑後分別頒予五星級、四星級、三星級及入選級的認證肯定。此外，為鼓勵並輔導首次參加的里，環保局特別推動績優種子制度，由3年以上獲得五星級認證的里長擔任種子講師傳授經驗，成功使20里獲得認證，其中更有9里獲得五星級最高榮譽。

環保局指出，有38個里10年間持續參與里認證考評，在環保各面向、殷實改善成效及努力過程是大家學習的標竿。他們每年指標都全數通過，是頂尖五星級認證的霸主，包括有板橋區漢生里、三重區慈惠里、三重區順德里、土城區學成里、汐止區禮門里、五股區水碓里及瑞芳區東和里等。

環保局並強調，里環境認證計畫能成功推動，還需要區公所的協助，從各面向讓環境品質提升。所以環保局依據各區地理環境、發展狀況，將全市28區分成3組，依各區公所推薦里參加評鑑的情況與成績進行評分排序，考核結果第一組前四名為三重區、蘆洲區、板橋區及淡水區，第二組前兩名為三峽區及泰山區，第三組深坑區、貢寮區、金山區及萬里區皆並列第一名。