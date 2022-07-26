嘉義市政府與文創品牌業者合作推動舊城區再造。（廖素慧攝）

文創業者進駐嘉義市西市場空攤改造為風格書店兼輔導基地。（廖素慧攝）

ㄋ 嘉義市活化舊城區，徵求特色店家自提計畫，經評選後給予補助，市府委外單位進駐西市場，改造空攤變身為時尚風格的潮書店兼辦公室，作為示範據點，市府建設處26日表示，獲入選的店家最多補助80萬元。

市府委建設處表示，2022年嘉義市特色店家形象再造補助計畫，委由范特喜微創文化業者執行，將徵求有意改造特色經營的店家，由店家提出計畫申請補助，入選者可接受媒合在地與外部設計師資源，再造品牌及服務質量。

范特喜微創文化業者看中嘉義市西市場的懷舊感，改造西市場1樓的2處空攤，華麗變身為潮書店，同時作為執行計畫輔導店家的基地，市府期許籍此起示範、帶動的效果，號召舊城區店家響應黃敏惠市長的舊城新生政策。

市府建設處長田長沛表示，嘉義市推動舊城活化，塑造城市的「獨嘉」文化風格，引進人潮與商機，提高街區的經濟力，新開張的這家書店由曾經創業、參與2021年台灣設計展的嘉義子弟王敬翔負責營運，用多元角度協助店家進行改造。

市府建設處副處長羅資政指出，市府有青年創業獎勵計畫、特色店家形象再造補助計畫等，提供青年創業或店家改造，由業者提計畫申請補助，若2項計畫都獲選，且補助開銷用途不同，最多補助80萬元。