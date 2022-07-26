天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在造訪加拿大的第一天，向當地受虐的原住民倖存者道歉。當地天主教會經營的寄宿學校曾虐待原住民，時間長達數十年。

綜合法新社與路透社報導，方濟各今天在亞伯達省（Alberta）的馬斯克瓦西斯（Maskwacis）懇請他們原諒，在場的第一民族（First Nations）、梅蒂斯（Metis）和伊努特（Inuit）等原住民族群報以熱烈掌聲。教宗是全球13億天主教徒的領袖。

加拿大政府自1800年代末期至1990年代止，陸續把大約15萬名原住民兒童送進教會經營的139所寄宿學校，切斷他們與原生家庭、語言和文化的連結。這項強迫同化政策被形容為「文化滅絕」。

85歲的教宗與來自全國各地的寄宿學校倖存者會面，並公開發表談話，他說「我很抱歉」。馬斯克瓦西斯社區位於艾德蒙頓市（Edmonton）南方約70公里，一所由教會管理的最大型公立寄宿學校之一舊址就在此處。

教宗提及「文化毀滅」和教會經營的寄宿學校對原住民兒童施以「身體、言語、心理和精神上的虐待」，時間長達數十年，「我為這麼多基督信徒對原住民族群犯下惡行謙卑地懇求寬恕」。

方濟各正式承認有「許多教會成員」在施虐制度中合作，並為此表達「深切的痛苦和悔恨」。

前來會晤方濟各的數百人當中，有許多穿著傳統服飾，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和首任原住民出身的加拿大總督西蒙（Mary Simon）也親自到場。

許多人低下頭來，抹去流下的眼淚，有的靠著身邊的人，或相互擁抱，原住民族群領袖接著為教宗戴上傳統的羽毛頭飾。

教宗這次從羅馬飛往艾德蒙頓市，飛行時間長達10小時，是他自2019年以來最長途的一趟旅行。膝部疼痛迫使教宗在這趟加拿大之行必須以輪椅代步。

教宗此行雖然備受期待，但也有人質疑一趟短短的行程能否治癒傷口。

加拿大最大原住民團體Muskeg Lake Cree Nation成員、71歲的格雷耶斯（Deborah Greyeyes）說，方濟各到訪對她而言意義重大。

她告訴法新社：「有些時候，我想，我們應該原諒。但我們已被奪走許多東西。」

對78歲的倖存者耶羅費斯（Wallace Yellowface）來說，教宗釋出的道歉訊息不僅太少，也太晚了。

他說：「這時候道歉已經晚了，我認為這對我沒多大用處。」他補充說，他仍在試圖挖掘同樣被送進寄宿學校的妹妹究竟經歷過什麼樣的遭遇。

教宗明天將在能容納6萬人的艾德蒙頓體育場主持彌撒，接著前往著名朝聖地聖安恩湖（Lac Sainte Anne）。

他接下來將在27日至29日訪問魁北克市，然後前往加拿大北部努納戊特特區（Nunavut）首府伊夸努（Iqaluit），這是加拿大境內最大的伊努特人群居地，他將與曾待過寄宿學校的人會面，隨後結束行程，返回羅馬。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110726