【LIVE直播】余天驚傳中風住院 李亞萍現身說明病況｜2022.07.26 @中時新聞網

74歲余天今（26日）傳出健康亮紅燈，他擔心女兒余苑綺（現改名為余泳澐）直腸癌病情，加上天氣悶熱，導致身體不舒服，余天兒子余祥銓證實爸爸住院，至少要住院觀察一周。但現在又傳出，余苑綺癌細胞又擴散，醫師已診斷不能再做化療。

余苑綺2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次，雖然余苑綺積極對抗病魔，做了70次化療，但卻出現抗藥性，改做放射性療程，根據《三立新聞網》報導，余祥銓透露二姊腫瘤近期又擴散，以肺部情況最嚴重，由於余苑綺先前做過多次化療，身體狀況已大不如前，醫生評估後，認為她目前已無法再做化療，要先等她體力好轉再說。

儘管余苑綺的身體虛弱，但為了一對孩子的教育費，仍強打精神、努力接業配，余苑綺知道自己的醫藥費龐大，她積極賺錢，同時也努力存孩子的教育基金，余苑綺再次展現為母則強，讓人看了都很不捨。

至於余天病況，余天兒子余祥銓稍早證實，他昨天下午緊急陪爸爸到醫院，「昨天完成核磁共振後，醫生證實他是小中風，左邊腦部有小血塊，雖不用開刀但需要住院觀察一周」，不過余天則在臉書表示：「最近因為擔心苑綺的病情，加上天氣悶熱，天ㄟ自己身體也出現一些不舒服，目前在醫院觀察休養中，並無大礙」，並非外界所傳的「中風」。