高等行政法院判決坤輿公司停止開發，苗栗縣議會議長鍾東錦26日表示，經聽取自救會成員以及縣府官員意見後，他將強力建議苗栗縣政府不要再上訴，讓鄉親早日恢復正常、安穩的生活。

鍾東錦指出，坤輿公司在苗栗縣造橋鄉設置掩埋場，遭台中高等行政法院判決，掩埋場需要環評，但坤輿公司未實施環評，判處苗栗縣政府敗訴，應停止開發的相關行政處分，雖然可上訴，但他將透過即將召開的苗栗縣議會臨時會，提出要求縣府不要再上訴的建議，相信縣長徐耀昌基於苗栗縣大家長的立場，應該會予以採納。

鍾東錦表示，他也反對坤輿公司進行營運，主要原因有3點，第1是收納廢棄物的範圍不適當、第2是坤輿公司的公益性不足、第3則是濫用暴力傷害鄉親。20多年申請設立的坤輿公司，雖然是合法設立，不過早期法規已經修改，加上時空背景轉換，即使坤輿公司可以運轉，也不能把全台各地廢棄物都運到苗栗。

他認為，應以苗栗縣或新竹縣市生活圈的廢棄物為主，同時還必須通過環境影響評估，如今台中高等行政法院判決停止開發，讓行政官員有所依據，得以依法行政，因此他建請縣府，不要再上訴，避免浪費公帑，讓鄉親再次遭受傷害。

針對外界解讀坤輿案件，夾雜苗栗派系鬥爭與選舉恩怨，甚至質疑縣長和議長都涉入其中，鍾東錦回應，其實沒有那麼複雜，縣長徐耀昌依法行政，合法設立的公司向縣府申請試營運，縣府官員無法拒絕，卻因此而遭受罵名，徐縣長就曾經表示，只要拿出一條法規，可以拒絕坤輿公司營運，徐縣長一定會馬上辦理，至於前縣長劉政鴻就住在坤輿公司附近，因此前往參與抗議保護家園也是正常，與派系無關。

最後，關於友人宋先生透過法拍，所購置的房產，傳言是坤輿公司的辦公室，鍾東錦指出，即使和宋先生以往有股東關係，但無法限制對方要買甚麼房子，無端遭到牽扯，讓他感到無奈，但對於坤輿公司雇用保全、幫派份子向鄉親施暴的行為，他也再次予以譴責，並呼籲檢警積極偵辦、勿枉勿縱。