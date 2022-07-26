炎炎夏日來臨，劍湖山世界日前宣傳自家唯一水上自落體設施「尖叫無底洞」，公開15秒的宣傳廣告，影片開頭出現一名「白皙低胸泳裝正妹」，正妹滑下之後，出水道口卻變成一名陌生男子，惡搞風格宣傳片讓人摸不著頭緒，網友笑稱這是「性別轉換滑水道」。

劍湖山的宣傳畫面能看到，整個滑水設施映入眼簾，一名正妹穿著紅白色格紋的泳裝，雙手環抱在胸前，深邃的乳溝，豐滿的北半球暴露無遺，躺滑水道上等待墜落，雖然畫面僅有一秒，但還是讓眾多觀眾念念不忘。進入滑水道沒多久，竟然變成一個穿黑色泳褲的下半身，就馬上被許多眼尖的網友發現正妹被掉包。果不其然最後衝出的是一名赤裸精實、只穿黑泳褲的男子。網友紛紛笑倒「性轉滑水道？」、「原來是真人版亂馬」、「好像很好玩」。

江江目前為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照。(圖/江江 IG)

這支超有創意的廣告，短短沒幾天就破30萬觀看，不少網友紛紛跪求泳裝正妹的身分，而引來本尊的在影片貼文底下留言，「原諒他吧！我在這！[email protected]」，幽默地替劍湖山化解危機；劍湖山事後也在IG上貼出限時動態，要大家息怒，並且附上江江IG帳號，讓不少網友笑翻表示「這個公關處理可以啊！」

泳裝正妹擁有姣好的身材，令觀看廣告的網友目不轉睛。(圖/江江 IG)

原來這名正妹名為「江江」，IG擁有5.6萬人追蹤，人氣相當高，甜美的臉龐搭配重機，吸引相當多紛絲支持。江江本名江偉恩，為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照，擁有中文、日文及台語的對話主持能力，個性相當親切活潑，這次因為劍湖山1秒的鏡頭，意外成為熱議話題。