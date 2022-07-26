農會採跨縣市農產合作行銷 「履歷＋環保」讓消費者買的安心

國內量販店如雨後春筍爭相林立，傳統地方農會如何才能殺開一條血路！台中市大安區農會分別與茄萣、新秀、官田農會及彰化區漁會合作，將農會輔導農友推動的產銷履歷及環保標章包材等相合，搶供中元節及中秋節市場，不僅讓「安農」飛天豬品牌價值提升，亦提供消費者買得更安心。

農會總幹事蔡建宗說，近年來大安農會為協助農民推廣農特產品，將大安在地特色優質農特產品，開發多樣獨特又具高質感禮盒，專案內容分別與4家農漁會客製化合作搭配，也新添安農大使及農產、畜產達人等真心推薦商品；即日起在農會飛天豬生活館舉辦「公益ANNO‧永續善農」，安農五寶發表活動。

蔡建宗指出，大安區農會輔導農友推動安農五寶，包括香腸、芋頭、大安葱、酒莊、安泉米等，產銷履歷驗證有成，亦延伸「三減一加」的減碳、減塑、減少浪費，第二類環保標章包材，選用環保包材不但讓飛天豬品牌價值提升，更讓消費者送禮有體面、吃得更安心。

養豬達人邱國浴說，腸道是豬隻最大的免疫器官，他都採用活菌及素食配方調配飼料，不但幫助豬隻腸道易消化、易吸收，進而增強抵抗力，也使絨毛快速增長、排放糞便不燻臭等優勢，更為肉質提升品質與保證，也為大安區農會生產的「飛天豬」品牌穩固價值。

大安區農會強調，從2017年起鼓勵農民加入「產銷履歷」驗證制度，加入不但可降低生產風險也讓消費者更安心採買。專案內容分別與4家農漁會客製化合作搭配，有「飛天豬派對烤肉禮盒」、「飛天豬聚會烤肉禮盒」、「飛天豬新秀酸菜鍋」及常年熱銷「飛天豬酸菜白肉鍋」等4種，提供消費者更便利服務。