新竹棒球場耗資12億改建，開幕後卻問題連連，造成球員受傷，引起大眾撻伐，昨晚深夜林智堅也道歉。民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶今表示，從新竹棒球場的事情可以看到林智堅面對事情的態度，從一開始說是最驕傲的政績到甩鍋給味全，她不認為林智堅有能力擔任桃園市長。

賴香伶表示，林智堅嘴巴上說要負責，但實際上還是在用梗圖甩鍋。強調「味全龍球團勘察球場三次」，言下之意就是說：「球場味全都有來看過，沒說不ok，因此出包了，要怪味全」，苦主味全龍，再次被林智堅捅刀。

賴香伶指出，對照昨天下午林智堅受訪時稱，希望「新竹市政府能夠盡早的面對發生的問題，也解決問題。」可以看見，林智堅一而再、再而三的逃避責任，明明自己任內捅出的婁子，烙跑參選後，還宛如局外人般指指點點，要別人來收爛尾。

賴香伶表示，開幕賽前，林智堅把自己塑造成新竹球場重啟的最大功臣，出包後，林智堅再華麗轉身，責任都與自己無關。尤其新竹市政府坦承未完成驗收，就進行職棒比賽，等於是讓職棒球員在高風險環境下工作，也讓球場工作人員、球迷身處高風險環境下，把責任推給別人，丟包給味全龍隊，難道這樣就是「智堅式的負責」？標準的「政績我來收割、問題別人承擔」，堪稱政治人物的最壞示範！

賴香伶強調，事到如今，林智堅還在自我包裝，例如強調新竹市八年來的公共建設，他自己都是高度參與。如果真是這樣，球場怎麼會是現在這樣？難道你到施工現場只是為了作秀？江山易改，本性難移，大家等著看，林智堅自吹自擂的案例只會更多。如此好大喜功，卻缺乏扛責任勇氣的市長，新竹市民給你八年已是寬待，這樣的市長，桃園市民不需要！