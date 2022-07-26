國民法官明年元旦實行，司法院26日由發言人張永宏對外公布「民眾對國民法官制度認知調查」結果，張永宏表示，對於「國民法官制度讓台灣司法更好」這項說法，在2020年有64％的民眾認同、2021年有81.7％的民眾認同、2022年則高達82.2％的民眾表示認同。

司法院分別在2020年11月及2021年5月、2021年9月及今年6月執行4次電話訪問調查，調查對象為台閩地區（含金門縣及連江縣）內符合擔任國民法官基本資格，即年滿 23 歲且具有中華民國國籍的國民。

調查顯示，受訪民眾對於即將實施的國民法官制度表示「聽過」，在2020年有56％、2021年有67.3％，到了今年則是76.2％；對於民眾是否願意擔任國民法官來參與案件審判，在2020年有51％民眾表示願意、2021年有63.5％，今年則是有60.8％，另有近3成民眾可配合參與審判天數為3天以內。