「最美性學博士」許藍方去年捲入不倫戀，遭指介入已婚的康姓醫師和正宮劉姓醫師之間，並以損害配偶權被提告，近日結果出爐，許藍方須賠償正宮50萬元。昨(25日)正宮劉姓醫師發長文，宣布將把賠償捐給婦女及兒童團體，引來美女律師李怡貞力挺，並暗酸許藍方是「沾滿泥的白蓮花」。稍早李怡貞回應多次針對許藍方主因，竟是她一開始因為人情險變成風向之一，發現事實後讓她不爽，才會全力說出自己想法。

正宮劉姓醫師昨發長文感慨，歷經一年後終於獲得遲來的正義，但她此舉不僅是為了自己，也希望給社會上有相同掙扎的女性做個示範，「妳應該要為自己權益及自尊，據理力爭，放手一搏」，引來李怡貞留言相挺，「這一年多，沒有聲量的妳堅持到底的面對外界風雨真的不容易」。

李怡貞發文透露針對許藍方主因。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

李怡貞的留言更意有所指說：「妳像是真正出於泥而不染的粉紅蓮花，總是比沾滿泥的白蓮花漂亮美麗許多」。今上午她再發文，表示很多人好奇她為和不斷發文分享關於許藍方的緋聞，她誠實說：「可能是一開始我差點也因為人情而變成風向之一的原因，事後的發展與事實的揭露真的讓我非常不爽，為了證明我真的不在乎利益，我只好一直講話自清」。

李怡貞更放狠話：「所以，以後，真的麻煩不要事先來管我要不要評論什麼事情」，更透露一開始有背後人想帶風向，「我收口中肯評論後還被大書一翻說我背骨，事實上到底誰為了利益不擇手段不惜犧牲棋子幫助矇騙大眾？」，最後強調：「我的粉專就是我的粉專，沒有任何投資或是灌水粉在裡面。也不是任何人可以操弄的風向棋子。」