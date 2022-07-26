42歲的林姓店員被攻擊濺血。（警方提供／李奇叡新北傳真）

彭男大鬧電器行共造成4件家電商品毀損。（警方提供／李奇叡新北傳真）

毀損共計約11萬元。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市汐止區一間電器行內昨（26）日爆發肢體衝突，一名43歲彭姓男子疑不滿店家在電話中的服務態度，酒後直接前往店內理論，孰料一時情緒失控，竟攻擊42歲的林姓店員，還砸壞店內電器，除得賠償店家，也被依社會秩序維護法第87條1款送辦。

警方昨日晚間7時50分許，獲報汐止區中興路上的電器行有店員遭到毆打，趕抵後發現彭男手持電器產品，正在攻擊林男，隨即上前喝斥壓制，帶回實施保護管束，並陪同林男至汐止國泰醫院就醫，開立驗傷單。

警方調查，彭男疑因先致電店家，詢問電視售後服務相關問題，但林男服務態度讓彭男不滿，於是在酒後前往店內理論，兩人你一言我一句，沒有共識，彭男隨後情緒失控，開始拉扯林男頭髮並毆打。

此次彭男大鬧電器行，共造成4件家電商品毀損，價值約11萬元，家屬獲知後至現場了解狀況，就財損部分與店家和解。雖林男暫不提告，但警詢後仍依社會秩序維護法第87條1款，將彭男移送法辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障