阿里巴巴旗下螞蟻集團整改多時，多次傳出當局要求阿里巴巴、螞蟻集團有更清晰營運分割。阿里巴巴26日早盤在聯交所上傳2022財政年度顯示，董事長兼行政總裁井賢棟在內全數螞蟻集團高層，一併退任阿里巴巴合夥人，令阿里巴巴合夥人數目由去年38人縮至最新29人。

阿里巴巴港股26日早盤漲逾3％，重上100港元。

井賢棟2021年9月已退出阿里巴巴董事會，最新與他一同退任的螞蟻集團高層包括倪行軍、彭翼捷、邵文瀾、邵曉鋒、孫利軍、吳敏芝、曾松柏、趙穎。

據阿里巴巴年報所述，公司於5月31日修訂「合夥協議」，合夥人應由「阿里巴巴集團人士」擔任，「阿里巴巴集團的關聯方人士」不再擔任合夥人。據了解，阿里巴巴期望做法可提升公司治理水平。

阿里巴巴合夥人制度2010年確立，與一般公司高級管理層、董事會角色有所不同，合夥人主要角色是促進管理層之間的相互協作，同時擁有提名董事會簡單多數成員的專屬權利，也是令阿里巴巴雖然未設有A、B類股份，但仍被視為「同股不同權」公司。

阿里巴巴合夥人雖有約30人，但只有「合夥委員會」可決定合夥人名單，螞蟻集團高層全退下，井賢棟亦已退出該委員會，最新成員由馬雲、蔡崇信、張勇、彭蕾及王堅5人組成。