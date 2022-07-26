長期耕耘健康建築的寶舖建設，繼兩年前率先取得全球第一張產後護理之家WELL健康建築認證、今年初取得全台住宅史上第一座WELL白金級認證後，也首開國內建築業界先河，推出「健康裝修客變顧問」，提供全方位專業顧問服務。

寶舖建設表示，率先推出「健康裝修客變顧問」服務的開發案，為台北市大安區「寶舖CARE」，為住戶提供創新的服務，從建造、客變、裝修，到設備裝設位置，提供全方位專業顧問服務；至於顧問服務的成本，初期仍由建商吸收，未來將不排除承接外案，推動健康的居住環境。

另外，寶舖建設也宣布，正式攜手產官學，共同推動「健康用品認證標章」，於「孕學林產後護理之家」，預計今年中，將正式啟動2.0升級計畫，全館將全面提供通過檢驗、安全無毒的健康用品。

寶舖建設是國內建築業界，少數積極推動健康建築的公司，尤其在全球蔚為風潮的WELL健康建築國際認證，當絕大多數建築業還在標榜綠建築的時候，寶舖建設已經把自家開發案，升級到WELL健康建築。目前，已擁有兩張WELL國際認證。

首先，寶舖建設旗下「孕學林產後護理之家」，於2020年率先取得全球首座「WELL健康建築」最高白金等級認證。

接著台北市羅斯福路2021年甫完工的「寶舖212」，也在2022年初，在全台住宅史上拔得頭籌，成為第一座獲得白金級認證的住宅。

另外「寶舖212」旁的新案「寶舖CARE」，正興建中，據悉，也採高規格打造，預計完工後申請WELL認證。

寶舖建設董事長劉克健表示，一座好房子，就是能夠提升住戶免疫力的健康好宅，重視水質、空氣、燈光等生活條件的高品質，並儘量遠離環境賀爾蒙帶來的負面影響。

寶舖表示，投入健康建築領域已多年，以專利「八大安全系統」打造新世代健康宅，預計於2024年底竣工的「寶舖CARE」，將成為全台第三座原生健康建築，且房屋維養完全透明、可視化，更導入業界首創的健康裝修顧問服務，持續升級台灣健康建築產業。

「WELL健康建築」正在全球掀起一波浪潮，由全球健康建築認證機構IWBI（International WELL Building Institute）訂定，認證內容涵蓋：建築空間中的空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神與社區等10項指標，並結合醫學、科學與行為研究，嚴格把關，通過認證後仍必須持續監測及通報，以確保空間健康。近年，這波新浪潮，也逐步在國內萌芽。

至於最新上市的「健康裝修客變顧問」服務，寶舖表示，通常客戶變更，會發生在預售屋施工階段，建商會依客戶需求，客製化變更格局、建材、設備、電路配置等項目；對此，寶舖建設率先推動「健康客變顧問服務」模式，不僅再度提升業界標準，更將專業經驗轉化為具體服務，從建物興建、客變、裝修，再到居家用品檢測面面俱到，延長建築物的保固期限，打造健康住宅環境。