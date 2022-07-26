國民黨前副主席郝龍斌今天接受《千秋萬事》專訪時斷言，民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」，還有新竹棒球場的問題，讓民進黨在桃園市選舉已經出局，連帶新竹市一起出局，且將會有外溢效果，民進黨北部參選人都會「剉咧等」。他也因此看好國民黨2022選情，相當樂觀，絕對是2024大選勝選利基。

郝龍斌說，球場趕工提前開打比賽是絕對不應該，過去他擔任台北市長，體育場工程都會做壓力測試，比如先舉辦類似活動，或讓專家進來了解有無缺失，但是中華職棒是正式活動，不是驗收期間的球場就能做的，民進黨是有選舉跟政治考量才造成這問題。林智堅不僅因為論文門，已經沒有誠信，球場問題證明他連市政都做不好，只會做表面工作，絕不能讓他在台灣政治界存活，根本台灣之恥。

郝龍斌斷言，林智堅絕對是破口，一定會有外溢效應，新竹市不知道誰會贏，但已經確定民進黨會輸，加上外溢效應，國民黨在北北基桃選舉不會難打，但這是社會價值、學術倫理、國家信譽的問題，是會動搖國本的，如果林智堅論文沒事，台大真的可以關門了，他自己是台大校友，如果林智堅沒事，他都不敢承認他台大畢業，還當過台大教授。

郝龍斌也點名綠營的兩人，一個是中研院長李遠哲，還有前副總統陳建仁，兩位都是中研院院士，都是台大畢業生，他們如果願意出來講林智堅論文到底有沒有問題，還有認不認同陳明通這種教授，這兩人在學術界有聲望的人，至今不敢講話。

郝龍斌也憂心，學術界很多人現在不敢講話，台大社科院長蘇宏達要組個審查會都有困難，不僅是學術界的危機，大家都不敢講話，這什麼樣的學術界，什麼樣的國家？弱勢讓林智堅度過這關，中華民國學術界將在世界蒙羞。