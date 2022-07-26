新竹棒球場爭議延燒，國民黨新竹市長參選人林耕仁26日早在臉書發文，質疑新竹棒球場未驗收就開打，監察院是否要查？林耕仁上午拜會台灣科學園區同業公會時也說，議會已成立調查小組，通盤檢討棒球場缺失，呼籲林智堅、沈慧虹「落跑二人組」別閃躲。

新竹棒球場投入12億原地重建，但在開打卻接連爆出問題，林耕仁26日一早在臉書發文，指「食緊挵破碗」提醒人們欲速則不達，他說碗破了，收拾整理一下就好，但趕工為了開幕，讓觀眾進到未經驗收的棒球場，可能造成人員受傷，出現令人遺憾的後果。

林耕仁也提到，新竹棒球場工程統包商「巨佳營造」、建造商「艾奕康」過往劣跡斑斑，卻能夠屢屢取得標案，質問新竹市政府到底是怎麼作出決議？質疑缺乏專業評估。

「全民都在等真相」，林耕仁在臉書寫到，當地方議會、檢調單位都投入調查的工作，監察院對於地方政府缺失事件，將有什麼樣的立場？是否會調查清楚，還給市民一個公道？

林耕仁26日上午來到竹科拜會台灣科學園區同業公會，面對棒球場爭議，他認為提供安全的球場，是保障選手權益的最高準則，也是對於體育賽事最基本的尊重。

林耕仁說，市府沒有完成驗收就開幕，等於是拿球員、球迷的人身安全在測試，而做出這荒謬決策的人是誰？因此昨天也在臉書上問，到底是誰下的指導棋？

至於前市長林智堅、前副市長沈慧虹說會承擔及一肩扛起，林耕仁則表示，很好奇到底要怎麼扛、要怎麼承擔？他說目前議會已經成立跨黨派的調查小組，將針對棒球場缺失進行通盤檢討，呼籲「落跑二人組」別閃躲。