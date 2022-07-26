民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲案未平，國民黨智庫今召開「解剖林智堅論文門之十三」網路直播，中國文化大學政治學系教授林忠山直言，林智堅就是用特權，請國安局長陳明通護航過關，主張台大國發所應該要停招，徹查林智堅論文是否為個案，還是整個所涉及抄襲、作弊已到不可以原諒的情形。

林忠山看表示，可以考考林智堅論文中的方程式，就知道這論文是不是他寫的，林智堅說自己有參與研究報告，但是參與研究和寫論文是兩回事，林智堅的論文根本就是複製、貼上，只要兩天就完成。

林忠山痛批，林智堅就是用特權，請陳明通護航過關，至於陳明通要幫林智堅或許是意識形態，或許是沽名釣譽，而台大國發所發生這種問題，林智堅應該不是唯一，因為陳明通指導的學生，大部分論文都不敢公開，令人起疑。

林忠山認為，主張台大國發所應該要停招，徹查林智堅的論文是不是個案，還是整個所涉及抄襲、作弊已到不可以原諒的情形。師生一同作弊，教育部要查，要停招，還給用心的人一個公道。中華大學科技管理研究所賀力行教授也有相同的問題，也應該要停招、徹查。

教文體育組召集人陳學聖陳學聖表示，陳明通4000字的聲明，把前中研院院士胡佛都扯進來，對胡佛而言是很大的侮辱，並認同林忠山的說法，贊成台大國發所和中華大學科技管理研究所都應該要先停招，好好徹查、整頓。

陳學聖表示，一直有人替林智堅緩頰學歷不重要、能力比較重要，但是最近新竹市棒球場的問題，突顯了林智堅人格上的問題。論文有沒有抄，林自己最清楚，工程有沒有偷工減料，林自己也最清楚。