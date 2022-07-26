美國總統拜登（Joe Biden）25日表示，他預期本週會跟中國國家主席習近平進行通話，但正在等待確認。
因感染新冠肺炎正在白宮隔離的拜登，當日透過視訊出席一項經濟會議，期間做出上述表示。
當被問到各界觀望已久的電話會議是否會在本週進行，拜登告訴記者：「這是我的期望，但我會在確定時告知你。」
拜登曾於20日表示，預料會在未來10天內與習近平通話。
拜登與習近平上一次通話是3月，當時主要討論烏克蘭局勢。
美國總統拜登（Joe Biden）25日表示，他預期本週會跟中國國家主席習近平進行通話，但正在等待確認。
因感染新冠肺炎正在白宮隔離的拜登，當日透過視訊出席一項經濟會議，期間做出上述表示。
當被問到各界觀望已久的電話會議是否會在本週進行，拜登告訴記者：「這是我的期望，但我會在確定時告知你。」
拜登曾於20日表示，預料會在未來10天內與習近平通話。
拜登與習近平上一次通話是3月，當時主要討論烏克蘭局勢。
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