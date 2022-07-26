中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，據農委會統計，推估下半年受影響的量約3600公噸。農委會主委陳吉仲表示，今年下半年外銷目標300公噸，而在企業、通路、外銷業者的響應支持下，今年外銷目標絕對會超過現在300公噸的好幾倍。

因應中國大陸暫停我石斑魚輸入，農委會提出今年下半年以外銷300公噸為目標，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有與潛力市場，輔導業者與當地百貨、超市、餐飲 等通路合作辦理拓銷活動，並提供海外拓銷獎勵，降低外銷業者因為新冠肺炎疫情所需負擔的高成本，提高外銷數量。

陳吉仲今(26)日參加「鱻美石斑、魚躍國際」石斑魚銷美記者會受訪表示，原先規劃自6月30日到年底外銷目標為300公噸，目前已經達到125公噸，有業者以5公噸凍條方式外銷到美國，下半年至少還有30公噸的三去三清(去鰓、去鱗、去內臟)魚片、凍條外銷到美國等海外市場，今年外銷美國的量一定會超過去年的30公噸。

陳吉仲說，除了美國、日本外，也積極開擴東南亞活魚市場，韓國方也在持續進行，目前鎖定的目標是300公噸，按照現在統計數字，屆時絕對會超過現在的300公噸好幾倍。

然而石斑魚屬於高價魚種，許多民眾基於經濟考量，恐不會那麼容易下手購買，陳吉仲表示，石斑魚在前端要透過漁會、加工廠處理後才會賣給消費者，輪切、魚片在不同通路也有不同價格，以全聯為例，石斑魚輪切一片139元，有些傳統市場則賣整條活魚，後端價格不能因為無法賣到中國大陸而讓漁民受損。

陳吉仲指出，台灣本來就有石斑魚外銷到美國，過去賣到中國大陸的是活魚，賣到美國的是加工處理後的魚片魚條，所以無法以相同噸數來衡量，但現在疫情舒緩景氣復甦，餐廳大量使用石斑活魚，外銷業者也積極加大力道外銷，這樣對單一市場的依賴就會大幅減少，有信心化危機為轉機。