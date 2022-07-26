高雄昨爆首例BA.5本土群聚，1名高雄造船廠工人確診，進而傳染給2名家人及10名職場同事。對此，高雄市長陳其邁今（26）日指出，已擴大採檢，正由中央進行基因定序，目前整體造船廠疫情並沒有進一步擴散。

高市衛生局指出，高雄首例BA.5個案5月18日曾因接觸確診個案列接觸者採檢確診，5月17日發病，7月13日再度出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀進行快篩陽性、通報重複感染後於7月15日採檢PCR陽性，並經中央基因定序為BA.5。經疫調，2名家人驗出陽性、造船廠員工10人陽性。

陳其邁今出席仁武社宅動土典禮時表示，針對BA.5部分，已按照中央規定，採取擴大採檢序列檢測，上周六以來陸續進行3次序列檢測，第一次PCR採檢就有2個家人確診，同時有10個造船廠員工或船員確診，Ct值有的超過30，看起來似乎是比較舊的感染，也有些是30以下，這部分還須再送中央流行疫情指揮中心來做基因定序。

陳其邁提到，今天下午會再公布107位職場接觸者中，有4例確診，Ct值接近30或以上，還要進一步釐清是否為舊的感染，但目前整體造船廠疫情並沒有進一步擴散；以BA.5流行趨勢來觀察，目前各縣市都有零星個案，大概到8、9月社區才會有更多個案產生，但又牽涉到集體免疫的部分，後續還要再觀察。