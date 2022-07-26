日前美國國務院批准可能向澳洲軍售之後，皇家澳洲空軍（RAAF）將採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin)的AGM-158B增程遠距攻陸飛彈（JASSM-ER）的組合，其中可能包括最新的AGM-158B-2 JASSM「極限射程」（Extreme Range）的衍生型。

「隨著澳洲的戰略環境變得更複雜並具有挑戰性，我們的澳洲國防軍必須具備從更遠的距離威脅潛在的敵軍和基礎設施的能力，」澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）曾說。

美國國防安全合作署（DSCA）7月21日說，估計2.35億美元（近71億新台幣）的軍售案包括80枚JASSM-ER飛彈（附帶遙測套件和以及AGM-158B-2的套件），以及JASSM訓練彈、儲存容器和後勤支援。

JASSM飛彈展示影片（洛克希德馬丁）

JASSM-ER本次採購是坎培拉4月時，澳洲國防軍（Australian Defense Force）宣佈的26億美元（近780億新台幣）軍購的一部分。該軍購案還包括採購最新由康斯堡（Kongsberg）製造的「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM）Block 1A衍生型，以及尚未未公開的高科技海上佈雷能力（設備），以確保澳洲的海港和航線安全。JASSM-ER 將使F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet），還有未來的 F-35A閃電II得以在900公里範圍內與地面目標接戰。」