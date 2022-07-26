森林城市協會理事楊吉壽在高雄市中山大學仁武校區發現疑似平埔族遺址的陶器碎片。（林瑞益攝）

森林城市協會理事楊吉壽指出，因為整地導致大棵榕樹的樹根被翻起，讓他找到許多陶器碎片，研判此區域是平埔族遺址。（林瑞益攝）

森林城市協會理事楊吉壽日前在中山大學仁武校區旁發現舊時部落的遺址，推估約400至兩千年的陶片、四緊壺碎片等，可能是平埔族的遺址，他希望高市府文化局能夠重視，在此處蓋大樓前緊急會勘並做好保存。文化局說，經過文獻檢索及地表調查，判斷場址內無人類史前或歷史時期文化遺留存在。

楊吉壽表示，7月19日中山大學就要動工蓋大樓，他在調查中無意發現甕、四緊壺與吊飾碎片，在中正路477巷的果園也有發現陶片，推估是平埔族遺址，面積約有16公頃，是目前高雄發現高雄最大面積的聚落遺址。

為何會在此區域發現平埔族遺址，楊吉壽表示，一方面是工作人員在整地，把大棵榕樹從根部挖起後，帶出這些陶製器具的碎片，且此區域在後勁溪與愛河的上游，水分充裕，以前應是聚落發展處。

楊吉壽希望中山大學停工，並呼籲高雄市文化局介入調查，且當時有做環評，為何當時沒有發現。他將請文化局緊急會勘，希望在動工之前做好保存，並請專家鑑定這是屬於何種文化的遺址。

文化局說，此案開發單位中山大學於環評階段業已委託考古學者調查，雖曾發現史前陶片，然經過文獻檢索及地表調查，判斷場址內無人類史前或歷史時期文化遺留存在，因此調查單位指此工程對其無文化資產保存上之影響，並已通過環評審查。

文化局也要求開發單位，應依文化資產保存法規定，此案土地後續開發期間如發現具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物、疑似遺址或具古物價值者，須依文資法第33、57、77條規定，立即通報業主或工程單位停止工程或開發，並通報該局。