【LIVE直播】余天驚傳中風住院 李亞萍現身說明病況｜2022.07.26 @中時新聞網

今年74歲的「歌壇長青樹」余天，在一家為二女兒余苑綺癌症病情操心的現在，爆出他的身體也出了狀況，傳中風入院，媒體報導目擊他現身台北榮總醫院，兒子余祥銓稍早也證實爸爸確實住院中，病況隨之曝光，且余祥銓透露，余天在事發前出現了3異狀，現場眾人都覺得有些古怪，結果是小中風，震驚演藝圈。

余天驚爆健康亮紅燈已住院，有媒體報導他被目擊現身北榮，且行動看上去不太方便，需要家人攙扶，余祥銓事後證實，昨天(7/25)下午2點左右，突然接到爸爸電話，說自己身體不太舒服，因此緊急陪他就醫，做了核磁共振檢查，醫生診斷余天是小中風，所幸他事發當下有吃舌下錠並立即就醫，否則後果不堪設想。

據《三立新聞網》報導，余祥銓坦言接到爸爸的求救電話時，當下真的非常驚嚇，余天還跟兒子說他右半邊身體很麻不太能動，說話也變得不清晰，因此余祥銓連忙陪他去醫院，坦言爸爸過去一直有高血壓問題，但並不嚴重，推測最近余天要擔心女兒病情惡化的事情，又得幫候選人造勢，太過勞累才會病倒。

余祥銓更透露，余天中風前其實有出現一些異狀，上週日父子倆一同出席活動，一整天都戴著口罩，因為天氣非常熱，大家都抓空檔跟距離拿下口罩透氣，但余天不為所動，甚至話變少，且平常有喝咖啡習慣的他，那天也沒喝工作人員準備的咖啡，當時現場的人都覺得有些古怪，之後余天就爆出中風消息，余祥銓表示，檢查後爸爸被收治住院，雖然不用開刀，但得密切觀察，未來一週是關鍵期。