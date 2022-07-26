行政院長蘇貞昌今（26）日下午將主持112（明）年度中央政府總預算案審核會議。據了解，明年度總預算歲出面將會遠超乎外界預期，有望上看約2.7兆元，大幅成長約2成，歲入則逾2.5兆元，成長逾1成，將籌編赤字預算。

今（111）年度立法院通過法定預算，歲入2兆2,670億元，歲出為2兆2,511億元。蘇揆今日下午將召集各部會首長研商審核明年度總預算案。高層先前即透露，明年度總預算「歲出、歲入都有成長」。

據悉，明年度歲出較前一年約增加4500億元，將達約2.7兆元大關，成長約逾20％，在近年相當罕見，可能與政府首次要作價投資台電，投入電網韌性有關。歲入成長則會破2.5兆元，成長逾10％。歲出入差短約在1600~1700億元，屆時將舉債，也會移用歲計賸餘約1000億元，彌平差短。

由於GDP規模不斷擴大，舉債空間餘裕變大，明年雖有舉債，累積債務餘額會增加，但債務餘額占前三年GDP平均數比率反而下降，明年占比約僅30％，有望比今年低。目前舉債存量上限是占前三年平均GDP的40.6%。